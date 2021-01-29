ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 15:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906048
BIST
16:151.478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -20,46
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:157,2959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0383
|Açılış
|: 7,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:158,8605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0434
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:15439,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,04
|Açılış
|: 439,62
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:15
|PKENT
|1.524,60
|21.916.532
|% 10,00
|
|BTCIM
|10,71
|10.597.383
|% 9,96
|
|EMNIS
|38,86
|1.106.228
|% 9,96
|
|AYCES
|91,70
|5.516.104
|% 9,95
|
|ARENA
|56,40
|51.109.386
|% 9,30
|
|BURVA
|44,10
|16.946.685
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|7.627.514
|% -9,98
|
|PARSN
|28,60
|196.803.222
|% -8,39
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|VAKFN
|8,43
|17.139.955
|% -7,77
|
|GUBRF
|73,20
|2.056.058.623
|% 5,93
|
|GARAN
|9,30
|1.652.170.185
|% -0,96
|
|KOZAL
|115,50
|1.170.050.939
|% -1,62
|
|KARSN
|5,15
|1.073.322.969
|% 3,21
|
|DOHOL
|3,85
|1.058.560.065
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,33
|974.271.104
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,85
|1.058.560.065
|% 3,49
|
|KARSN
|5,15
|1.073.322.969
|% 3,21
|
|TSKB
|1,82
|327.760.665
|% 0,55
|
|GARAN
|9,30
|1.652.170.185
|% -0,96
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2909
|7,2959
|% -0,52
|
|Euro
|8,8531
|8,8605
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,0099
|10,0601
|% -0,32
|
|Frank
|8,1857
|8,2350
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9439
|1,9537
|% -0,29
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|27,30
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,41
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.880
|2.955
|-27,01
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,07
|
|Çeyrek
|698
|715
|-6,53
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,16
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|0,48
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30PARSN
Yüzde -8.39 oranında düşüşle 28.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 696, 269 adet işlem
-
16:29NIBAS
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 552 adet işlem
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 54 kaybederek (% -1.53 ) 1, 577
-
16:28
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KAPLM, INVEO
-
16:28XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 22, 130.00 milyon TL de