ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 15:04
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906060
BIST
16:211.477
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -21,50
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:217,2907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0435
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:218,8558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0481
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:21438,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,32
|Açılış
|: 438,76
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:21
|PKENT
|1.524,60
|21.916.532
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|607.640
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.860.629
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|39.289.269
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|17.602.531
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|7.668.638
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,60
|197.752.761
|% -8,39
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,85
|2.060.486.073
|% 5,43
|
|GARAN
|9,30
|1.674.917.934
|% -0,96
|
|KOZAL
|115,60
|1.175.752.929
|% -1,53
|
|KARSN
|5,16
|1.078.822.935
|% 3,41
|
|DOHOL
|3,86
|1.065.243.198
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,34
|974.626.620
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.065.243.198
|% 3,76
|
|KARSN
|5,16
|1.078.822.935
|% 3,41
|
|TSKB
|1,82
|328.773.056
|% 0,55
|
|GARAN
|9,30
|1.674.917.934
|% -0,96
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2844
|7,2907
|% -0,59
|
|Euro
|8,8509
|8,8558
|% -0,54
|
|Sterlin
|9,9979
|10,0481
|% -0,44
|
|Frank
|8,1773
|8,2266
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9422
|1,9519
|% -0,38
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|27,30
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,41
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.880
|2.955
|-27,01
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,07
|
|Çeyrek
|698
|715
|-6,53
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,16
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|0,48
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:30PARSN
Yüzde -8.39 oranında düşüşle 28.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 696, 269 adet işlem
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16:29NIBAS
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 552 adet işlem
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 54 kaybederek (% -1.53 ) 1, 577
-
16:28
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KAPLM, INVEO
-
16:28XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 22, 130.00 milyon TL de