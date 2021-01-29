ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 15:11
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906075
BIST
15:341.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -15,98
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:347,2943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0399
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:348,8629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0410
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:34437,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,73
|Açılış
|: 437,06
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:33
|PKENT
|1.524,60
|21.873.843
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|569.050
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.531.157
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.411.231
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,98
|6.839.480
|% -8,24
|
|BURVA
|45,00
|6.114.776
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,68
|178.877.890
|% -8,14
|
|GUBRF
|72,60
|1.945.070.132
|% 5,07
|
|GARAN
|9,35
|1.442.156.724
|% -0,43
|
|KOZAL
|116,50
|1.026.711.002
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,86
|1.009.514.673
|% 3,76
|
|KARSN
|5,16
|988.384.059
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,34
|913.407.577
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.009.514.673
|% 3,76
|
|KARSN
|5,16
|988.384.059
|% 3,41
|
|ODAS
|3,80
|612.812.151
|% -1,04
|
|GARAN
|9,35
|1.442.156.724
|% -0,43
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2897
|7,2950
|% -0,53
|
|Euro
|8,8581
|8,8632
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,9838
|10,0339
|% -0,58
|
|Frank
|8,1800
|8,2293
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9384
|1,9481
|% -0,57
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|22,48
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.872
|2.945
|-37,10
|
|Yarım
|1.388
|1.424
|-17,95
|
|Çeyrek
|696
|712
|-8,97
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,16
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
15:33
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-
15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 89 kaybederek (% -1.18 ) 1, 583
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15:43XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 19, 822.00 milyon TL de
-
15:43DGKLB
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 189, 461 adet işlem
-
15:42VAKFN
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 8.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 792, 846 adet işlem
-
15:40BURVA
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 44.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 403 adet işlem