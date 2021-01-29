ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 15:19
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906088
BIST
15:161.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -13,49
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:167,2910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0432
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:168,8575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0464
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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8,9400
En Düşük
8,8373
15:16436,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,01
|Açılış
|: 436,45
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:14
|PKENT
|1.524,60
|21.854.023
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|554.089
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|23.090.170
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.326.481
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,06
|6.611.819
|% -8,04
|
|PARSN
|29,02
|166.891.706
|% -7,05
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|GUBRF
|72,30
|1.892.942.443
|% 4,63
|
|GARAN
|9,36
|1.402.560.718
|% -0,32
|
|KOZAL
|116,50
|973.157.077
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,85
|953.947.474
|% 3,49
|
|KARSN
|5,17
|911.675.744
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,34
|838.495.783
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,85
|953.947.474
|% 3,49
|
|KARSN
|5,17
|911.675.744
|% 3,61
|
|GARAN
|9,36
|1.402.560.718
|% -0,32
|
|ODAS
|3,82
|571.238.468
|% -0,52
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2839
|7,2864
|% -0,65
|
|Euro
|8,8476
|8,8535
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,9675
|10,0175
|% -0,74
|
|Frank
|8,1672
|8,2164
|% -0,69
|
|Riyal
|1,9358
|1,9455
|% -0,70
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|24,54
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.869
|2.942
|-40,01
|
|Yarım
|1.387
|1.423
|-19,35
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,68
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,11
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|0,48
|