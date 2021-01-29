ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 15:23
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906097
BIST
15:141.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -13,50
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:147,2864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0478
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:148,8535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0504
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:14436,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,35
|Açılış
|: 436,85
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:12
|PKENT
|1.524,60
|21.854.023
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|549.609
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|23.082.802
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.318.850
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,10
|6.538.026
|% -7,94
|
|PARSN
|28,96
|164.745.436
|% -7,24
|
|VAKFN
|8,49
|15.088.590
|% -7,11
|
|GUBRF
|72,45
|1.875.279.127
|% 4,85
|
|GARAN
|9,37
|1.376.981.079
|% -0,21
|
|KOZAL
|117,00
|952.564.539
|% -0,34
|
|DOHOL
|3,87
|948.912.322
|% 4,03
|
|KARSN
|5,18
|900.845.027
|% 3,81
|
|EKGYO
|2,33
|821.600.730
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,87
|948.912.322
|% 4,03
|
|KARSN
|5,18
|900.845.027
|% 3,81
|
|GARAN
|9,37
|1.376.981.079
|% -0,21
|
|ODAS
|3,81
|564.815.942
|% -0,78
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2837
|7,2875
|% -0,64
|
|Euro
|8,8442
|8,8487
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,9699
|10,0199
|% -0,72
|
|Frank
|8,1718
|8,2210
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9369
|1,9466
|% -0,65
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|24,54
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.869
|2.942
|-40,01
|
|Yarım
|1.387
|1.423
|-19,35
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,68
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,11
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|0,48
|