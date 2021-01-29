ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 15:24
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906098
BIST
15:471.481
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -17,11
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:477,3077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0265
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:478,8721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0318
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:47438,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,76
|Açılış
|: 438,19
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:47
|PKENT
|1.524,60
|21.882.991
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|575.537
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.714.154
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.424.788
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|9.449.666
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,30
|6.955.279
|% -9,93
|
|PARSN
|28,62
|183.019.599
|% -8,33
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,50
|1.961.568.515
|% 4,92
|
|GARAN
|9,32
|1.460.871.282
|% -0,75
|
|KOZAL
|115,70
|1.060.446.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,85
|1.020.820.432
|% 3,49
|
|KARSN
|5,12
|1.011.187.735
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,33
|920.498.208
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,85
|1.020.820.432
|% 3,49
|
|KARSN
|5,12
|1.011.187.735
|% 2,61
|
|ODAS
|3,77
|640.909.140
|% -1,82
|
|IHLGM
|1,40
|225.009.497
|% 0,72
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3034
|7,3077
|% -0,36
|
|Euro
|8,8621
|8,8721
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,9862
|10,0363
|% -0,56
|
|Frank
|8,1829
|8,2322
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9389
|1,9486
|% -0,55
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|23,35
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,61
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.881
|2.954
|-28,11
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,60
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,16
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|0,43
|
Seans Raporu
15:47
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-
16:02DGKLB
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 608, 745 adet işlem
-
16:01IZMDC
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 12.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 031, 766 adet işlem
-
15:59VAKFN
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 824, 898 adet işlem
-
15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 94 kaybederek (% -1.37 ) 1, 580
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15:58XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 27 altında . İşlem hacmi 20, 536.00 milyon TL de