ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

BIST En Aktif Hisseler15:29
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,2903
|7,2952
|% -0,53
|Euro
|8,8565
|8,8607
|% -0,49
|Sterlin
|9,9736
|10,0236
|% -0,68
|Frank
|8,1694
|8,2187
|% -0,66
|Riyal
|1,9365
|1,9463
|% -0,66
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|22,48
|Altın Gr.
|436
|436
|2,01
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|Tam
|2.872
|2.945
|-37,10
|Yarım
|1.388
|1.424
|-17,95
|Çeyrek
|696
|712
|-8,97
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|0,73
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,16
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
Seans Raporu 15:29
- 15:43XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 89 kaybederek (% -1.18 ) 1, 583
- 15:43XU100 Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 19, 822.00 milyon TL de
- 15:43DGKLB Yüzde -4.63 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 189, 461 adet işlem
- 15:42VAKFN Yüzde -6.24 oranında düşüşle 8.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 792, 846 adet işlem
- 15:40BURVA Yüzde -10.00 oranında düşüşle 44.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 403 adet işlem