ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 15:42
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906123
BIST
15:371.481
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -17,82
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:377,2947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0395
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:378,8626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0413
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:37437,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,10
|Açılış
|: 437,53
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:37
|PKENT
|1.524,60
|21.873.843
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|569.050
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.663.042
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.413.775
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|6.894.459
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,70
|179.489.021
|% -8,07
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|GUBRF
|72,55
|1.947.692.608
|% 4,99
|
|GARAN
|9,34
|1.449.022.844
|% -0,53
|
|KOZAL
|116,40
|1.033.320.237
|% -0,85
|
|DOHOL
|3,86
|1.014.467.390
|% 3,76
|
|KARSN
|5,14
|994.131.169
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,34
|913.536.516
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.014.467.390
|% 3,76
|
|KARSN
|5,14
|994.131.169
|% 3,01
|
|ODAS
|3,79
|617.947.208
|% -1,30
|
|GARAN
|9,34
|1.449.022.844
|% -0,53
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2913
|7,2947
|% -0,54
|
|Euro
|8,8566
|8,8626
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,9860
|10,0361
|% -0,56
|
|Frank
|8,1815
|8,2308
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9385
|1,9483
|% -0,56
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|26,44
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.928
|-36,00
|
|Tam
|2.872
|2.945
|-37,05
|
|Yarım
|1.388
|1.424
|-17,92
|
|Çeyrek
|696
|712
|-8,96
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,15
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|0,42
|
Seans Raporu
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