ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 15:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906124
BIST
15:391.480
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -18,69
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:397,2959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0383
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:398,8646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0393
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:39437,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,30
|Açılış
|: 437,73
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:39
|PKENT
|1.524,60
|21.873.843
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|569.595
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.668.918
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.413.807
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|7.619.669
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,56
|181.209.018
|% -8,52
|
|KAPLM
|36,98
|6.899.969
|% -8,24
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,55
|1.949.317.928
|% 4,99
|
|GARAN
|9,34
|1.454.349.229
|% -0,53
|
|KOZAL
|116,00
|1.039.363.453
|% -1,19
|
|DOHOL
|3,86
|1.017.600.715
|% 3,76
|
|KARSN
|5,14
|996.766.662
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,35
|914.037.872
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,86
|1.017.600.715
|% 3,76
|
|KARSN
|5,14
|996.766.662
|% 3,01
|
|ODAS
|3,79
|618.355.761
|% -1,30
|
|GARAN
|9,34
|1.454.349.229
|% -0,53
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2936
|7,2959
|% -0,52
|
|Euro
|8,8590
|8,8646
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,9830
|10,0330
|% -0,59
|
|Frank
|8,1840
|8,2333
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9398
|1,9495
|% -0,50
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|22,35
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.870
|2.942
|-39,57
|
|Yarım
|1.387
|1.423
|-19,14
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,57
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,16
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|0,48
|
Seans Raporu
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