ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 15:45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906125
BIST
15:331.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -15,71
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:337,2950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0392
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:338,8632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0407
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:33437,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,63
|Açılış
|: 437,06
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:31
|PKENT
|1.524,60
|21.867.745
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|564.939
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.437.602
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.397.579
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,50
|177.081.617
|% -8,71
|
|KAPLM
|36,96
|6.782.215
|% -8,29
|
|BURVA
|45,00
|4.522.522
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,20
|1.932.879.452
|% 4,49
|
|GARAN
|9,34
|1.429.780.271
|% -0,53
|
|KOZAL
|116,40
|1.013.026.627
|% -0,85
|
|DOHOL
|3,85
|993.741.682
|% 3,49
|
|KARSN
|5,15
|973.826.185
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,33
|877.510.885
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,85
|993.741.682
|% 3,49
|
|KARSN
|5,15
|973.826.185
|% 3,21
|
|ODAS
|3,80
|601.701.062
|% -1,04
|
|GARAN
|9,34
|1.429.780.271
|% -0,53
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2933
|7,2980
|% -0,49
|
|Euro
|8,8600
|8,8655
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,9736
|10,0236
|% -0,68
|
|Frank
|8,1694
|8,2187
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9365
|1,9463
|% -0,66
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,86
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.872
|2.944
|-37,60
|
|Yarım
|1.388
|1.424
|-18,19
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,17
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 89 kaybederek (% -1.18 ) 1, 583
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15:43XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 19, 822.00 milyon TL de
-
15:43DGKLB
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 189, 461 adet işlem
-
15:42VAKFN
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 8.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 792, 846 adet işlem
-
15:40BURVA
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 44.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 403 adet işlem