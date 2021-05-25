ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
25.05.2021 15:19
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Güncelleme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937692
BIST
15:451.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,85
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
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1.459
En Düşük
1.445
15:458,4287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0397
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4353
En Düşük
8,3771
15:4510,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0848
|Açılış
|: 10,2900
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|Önceki Kapanış
|: 10,2200
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10,3401
En Düşük
10,2454
15:45510,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,80
|Açılış
|: 510,16
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|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,43
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:45
|SAYAS
|30,80
|57.947.806
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|137.090.035
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.968.864
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|979.269
|% 9,93
|
|BURVA
|28,60
|12.440.604
|% 8,91
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.231.309
|% -9,98
|
|GSDDE
|5,29
|10.509.170
|% -9,88
|
|AKYHO
|1,95
|18.791.718
|% -7,58
|
|MERIT
|228,20
|1.093.060
|% -6,86
|
|CANTE
|7,64
|249.617.004
|% 7,61
|
|EKGYO
|1,96
|227.486.398
|% -1,01
|
|TRILC
|47,18
|137.090.035
|% 9,98
|
|AKSEN
|12,95
|136.728.345
|% -3,43
|
|ODAS
|2,43
|97.887.270
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,05
|52.511.392
|% 0,96
|
|ODAS
|2,43
|97.887.270
|% 0,83
|
|CANTE
|7,64
|249.617.004
|% 7,61
|
|PEKGY
|1,25
|19.476.334
|% 0,00
|
|GWIND
|4,33
|49.709.161
|% -1,14
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4246
|8,4287
|% 0,47
|
|Euro
|10,3282
|10,3356
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,8902
|11,9498
|% 0,42
|
|Frank
|9,3629
|9,4193
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2389
|2,2501
|% 0,38
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,94
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.418
|15,00
|
|Tam
|3.351
|3.438
|18,53
|
|Yarım
|1.620
|1.663
|8,96
|
|Çeyrek
|812
|832
|4,48
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|-0,01
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|B. Petrol
|68,14
|68,14
|-0,25
|