ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
14.06.2021 08:59
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942064
BIST
11:451.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
11:458,3567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:4510,1255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0377
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:45498,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 498,79
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:45
|OYYAT
|24,78
|41.878.745
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|VAKKO
|13,45
|26.724.318
|% 7,60
|
|EUKYO
|6,25
|2.209.105
|% 6,66
|
|GSRAY
|3,83
|130.480.610
|% 6,39
|
|TKURU
|142,00
|1.689.138
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.789.813
|% -9,81
|
|RODRG
|16,12
|751.325
|% -5,18
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|YAPRK
|33,24
|2.822.312
|% -3,93
|
|BOBET
|5,65
|232.786.270
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,21
|225.155.218
|% -0,45
|
|HALKB
|5,10
|190.099.103
|% 1,59
|
|KOZAL
|124,80
|138.097.100
|% -0,95
|
|TAVHL
|27,26
|119.440.240
|% 2,25
|
|BOBET
|5,65
|232.786.270
|% 5,61
|
|IHLGM
|1,23
|31.866.121
|% -0,81
|
|ODAS
|2,09
|36.292.248
|% 1,46
|
|ZRGYO
|1,62
|17.704.428
|% -0,61
|
|HLGYO
|2,98
|26.684.428
|% 0,68
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3542
|8,3567
|% -0,45
|
|Euro
|10,1195
|10,1255
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,7216
|11,7803
|% -0,73
|
|Frank
|9,2528
|9,3085
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2204
|2,2315
|% -0,50
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,41
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,87
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 24 kaybederek (% -0.08 ) 1, 561
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11:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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11:58XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 5, 225.00 milyon TL de
-
11:56CMBTN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 224.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 372 adet işlem
-
11:55YESIL
Yüzde -9.81 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 421 adet işlem