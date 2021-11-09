ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
09.11.2021 10:17
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Güncellemesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976157
BIST
10:181.611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.613
En Düşük
1.605
10:189,7253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0477
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
10:1811,2847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0623
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
10:18570,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,97
|Açılış
|: 570,59
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TSPOR
|6,18
|18.994.669
|% 9,96
|
|BASGZ
|24,98
|80.491.297
|% 9,95
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|PENTA
|250,00
|6.524.218
|% 6,38
|
|INVEO
|29,18
|1.773.425
|% -7,66
|
|ERSU
|4,88
|2.637.199
|% -5,24
|
|DOKTA
|35,64
|726.768
|% -4,96
|
|AKFGY
|5,64
|6.737.558
|% -4,73
|
|SUMAS
|81,60
|17.462
|% -4,56
|
|YKBNK
|3,11
|300.346.915
|% 2,30
|
|THYAO
|18,13
|225.457.560
|% 0,44
|
|PETKM
|6,95
|221.673.997
|% 1,91
|
|GARAN
|10,70
|130.035.703
|% -0,74
|
|EREGL
|19,48
|95.309.805
|% -0,31
|
|YKBNK
|3,11
|300.346.915
|% 2,30
|
|ODAS
|1,51
|91.991.946
|% 2,03
|
|PETKM
|6,95
|221.673.997
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,11
|60.686.320
|% 0,48
|
|SKBNK
|1,11
|29.412.996
|% 0,00
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7196
|9,7253
|% 0,49
|
|Euro
|11,2788
|11,2847
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,1532
|13,2191
|% 0,47
|
|Frank
|10,6157
|10,6796
|% 0,60
|
|Riyal
|2,5840
|2,5970
|% 0,43
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-1,07
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,37
|83,37
|-0,06
|