ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
09.12.2021 09:54
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982252
BIST
09:552.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,57
|Açılış
|: 2.010
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|Önceki Kapanış
|: 2.005
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2.013
En Düşük
2.010
09:5513,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0437
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7399
En Düşük
13,6067
09:5515,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0391
|Açılış
|: 15,5100
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|Önceki Kapanış
|: 15,3700
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15,5907
En Düşük
15,4514
09:55787,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,65
|Açılış
|: 787,49
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
789,00
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAHOL
|14,44
|758.814.174
|% 0,00
|
|TBORG
|23,88
|1.405.187
|% 0,00
|
|MERCN
|11,20
|54.083.161
|% 0,00
|
|MAGEN
|10,05
|67.097.256
|% 0,00
|
|MIATK
|31,36
|115.814.467
|% 0,00
|
|SAHOL
|14,44
|758.814.174
|% 0,00
|
|TBORG
|23,88
|1.405.187
|% 0,00
|
|MERCN
|11,20
|54.083.161
|% 0,00
|
|MAGEN
|10,05
|67.097.256
|% 0,00
|
|MIATK
|31,36
|115.814.467
|% 0,00
|
|THYAO
|20,38
|5.042.658.955
|% 0,00
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 0,00
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,88
|2.692.992.515
|% 0,00
|
|ASELS
|23,90
|2.670.541.616
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|1.952.456.961
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|1.592.158.286
|% 0,00
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 0,00
|
|TSKB
|1,64
|622.868.745
|% 0,00
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7287
|13,7305
|% 0,32
|
|Euro
|15,5578
|15,5881
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,0536
|18,1441
|% 0,17
|
|Frank
|14,8231
|14,9124
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6427
|3,6610
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,75
|
|Altın Gr.
|787
|787
|2,37
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,02
|
|B. Petrol
|76,44
|76,44
|0,62
|