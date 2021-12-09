ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
09.12.2021 10:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982273
BIST
10:462.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 26,13
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.031
En Düşük
2.010
10:4613,7609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0736
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7649
En Düşük
13,6067
10:4615,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0583
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6109
En Düşük
15,4514
10:46787,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,17
|Açılış
|: 789,25
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
790,62
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler10:46
|NIBAS
|11,44
|41.506.269
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|KLNMA
|24,96
|827.149
|% 9,96
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|2.899.253
|% -9,88
|
|MMCAS
|4,85
|253.733
|% -9,85
|
|KRDMD
|10,48
|1.002.398.255
|% 6,07
|
|ASELS
|24,40
|578.967.400
|% 2,09
|
|GARAN
|12,03
|539.636.766
|% 0,42
|
|THYAO
|20,56
|523.056.239
|% 0,88
|
|SISE
|14,93
|428.774.908
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,68
|428.728.909
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,56
|261.409.832
|% 0,79
|
|KRDMD
|10,48
|1.002.398.255
|% 6,07
|
|PEKGY
|1,07
|59.710.501
|% -6,14
|
|GARAN
|12,03
|539.636.766
|% 0,42
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7502
|13,7609
|% 0,54
|
|Euro
|15,5807
|15,6081
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,0445
|18,1349
|% 0,12
|
|Frank
|14,8182
|14,9074
|% 0,13
|
|Riyal
|3,6417
|3,6600
|% 0,25
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|0,26
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,41
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,20
|76,20
|0,38
|