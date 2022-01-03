ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.01.2022 16:20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988030
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1629
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0514,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1863
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05773,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 14,84
|Açılış
|: 773,84
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|TRILC
|11,64
|27.084.948
|% 0,00
|
|MERCN
|10,00
|13.717.088
|% 0,00
|
|OLMK
|7,89
|1.345.478
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|TRILC
|11,64
|27.084.948
|% 0,00
|
|MERCN
|10,00
|13.717.088
|% 0,00
|
|OLMK
|7,89
|1.345.478
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1929
|13,2191
|% 1,15
|
|Euro
|14,8894
|14,9464
|% 0,98
|
|Sterlin
|17,9925
|18,0828
|% 2,25
|
|Frank
|14,5351
|14,6227
|% 2,38
|
|Riyal
|3,5589
|3,5767
|% 2,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,15
|
|Altın Gr.
|774
|774
|14,84
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,80
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|0,11
|
|B. Petrol
|79,08
|79,08
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
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10:04XU100
Endeks 1, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 21, 927.00 milyon TL de
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17:59IHEVA
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 933, 093 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, THYAO, TUPRS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 87 artarak (% 3.15 ) 1, 698
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, SKTAS, TSPOR, KRSTL, IHEVA, MARKA, CRFSA