ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
21.02.2022 13:38
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003113
BIST
16:582.027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,95
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
16:5813,6547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0069
|Açılış
|: 13,6420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
16:5815,4823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0171
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
16:58831,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,84
|Açılış
|: 831,63
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler16:56
|DERHL
|5,72
|26.759.376
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|41.990.885
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|333.807.496
|% 9,99
|
|MERIT
|37,00
|50.999.323
|% 9,53
|
|KARSN
|3,95
|571.996.256
|% 8,82
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.085.797
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.255.945
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,16
|3.956.095.730
|% -0,82
|
|KRDMD
|11,68
|1.090.180.991
|% -0,51
|
|YKBNK
|4,05
|931.627.162
|% 0,50
|
|EREGL
|28,38
|861.795.431
|% 0,14
|
|GARAN
|11,81
|778.305.137
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,05
|931.627.162
|% 0,50
|
|KARSN
|3,95
|571.996.256
|% 8,82
|
|THYAO
|29,16
|3.956.095.730
|% -0,82
|
|ODAS
|1,35
|169.888.834
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,29
|225.268.893
|% -1,72
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6449
|13,6483
|% 0,00
|
|Euro
|15,4727
|15,4826
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,5164
|18,6093
|% 0,08
|
|Frank
|14,8240
|14,9133
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6277
|3,6459
|% 0,04
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-2,14
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|5.531
|5.614
|-9,00
|
|Tam
|5.505
|5.642
|-9,67
|
|Yarım
|2.661
|2.729
|-4,68
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,79
|91,79
|0,40
|
Seans Raporu
16:56
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17:11ORCAY
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 490, 382 adet işlem
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17:09TRILC
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 9.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 230, 524 adet işlem
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17:08XU100
Endeks 2, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 21, 068.00 milyon TL de
-
17:08MSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 006 adet işlem
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 45 kaybederek (% -0.24 ) 1, 824