ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.02.2022 15:41
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003452
BIST
16:232.025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -13,11
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
16:2313,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1923
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
16:2315,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2515
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
16:23846,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 9,10
|Açılış
|: 846,20
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,36
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler16:21
|HUNER
|2,20
|3.529.616
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|6.277.925
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.225.485
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,78
|2.154.900
|% 9,13
|
|TCELL
|20,94
|670.900.436
|% 8,27
|
|PKENT
|467,30
|814.504
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|58.709.359
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,02
|3.182.544.721
|% -1,43
|
|KRDMD
|11,67
|1.396.017.061
|% -0,51
|
|KARSN
|4,25
|1.113.406.857
|% 6,52
|
|EREGL
|28,56
|1.051.690.236
|% -1,04
|
|YKBNK
|3,99
|1.007.098.402
|% -1,48
|
|KARSN
|4,25
|1.113.406.857
|% 6,52
|
|YKBNK
|3,99
|1.007.098.402
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,25
|309.730.606
|% -2,17
|
|KRDMD
|11,67
|1.396.017.061
|% -0,51
|
|ODAS
|1,36
|159.632.633
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8584
|13,8722
|% 1,53
|
|Euro
|15,7279
|15,7415
|% 1,70
|
|Sterlin
|18,7128
|18,8067
|% 0,99
|
|Frank
|15,0104
|15,1008
|% 1,09
|
|Riyal
|3,6793
|3,6978
|% 1,34
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-0,07
|
|Altın Gr.
|846
|846
|8,50
|
|Cumhuriyet
|5.633
|5.718
|102,00
|
|Tam
|5.605
|5.747
|105,54
|
|Yarım
|2.709
|2.780
|51,05
|
|Çeyrek
|1.359
|1.390
|25,53
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,19
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|1,73
|