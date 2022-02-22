ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.02.2022 15:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003453
BIST
17:542.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,55
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:5413,8795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2169
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:5415,7473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,2685
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:54848,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 10,82
|Açılış
|: 848,08
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TETMT
|348,70
|12.441.648
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.628.988
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.664.535
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|97.888.212
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.351.299
|% 9,94
|
|PKENT
|467,30
|839.738
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.071.209
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.450.253
|% -9,98
|
|THYAO
|28,90
|3.844.998.560
|% -1,83
|
|KRDMD
|11,59
|1.708.131.050
|% -1,19
|
|KARSN
|4,22
|1.448.999.860
|% 5,76
|
|EREGL
|28,34
|1.251.739.477
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,99
|1.222.456.488
|% -1,48
|
|KARSN
|4,22
|1.448.999.860
|% 5,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.222.456.488
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,24
|365.927.678
|% -2,61
|
|KRDMD
|11,59
|1.708.131.050
|% -1,19
|
|ODAS
|1,34
|180.316.506
|% -1,47
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8725
|13,8796
|% 1,59
|
|Euro
|15,7448
|15,7519
|% 1,76
|
|Sterlin
|18,7319
|18,8259
|% 1,09
|
|Frank
|14,9997
|15,0901
|% 1,02
|
|Riyal
|3,6852
|3,7036
|% 1,50
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-2,13
|
|Altın Gr.
|848
|849
|11,29
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,28
|
|B. Petrol
|95,07
|95,07
|2,08
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem