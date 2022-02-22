ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.02.2022 15:44
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003454
BIST
15:572.020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -18,51
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
15:5713,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1812
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
15:5715,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2386
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
15:57844,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 6,83
|Açılış
|: 844,08
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,36
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler15:55
|HUNER
|2,20
|3.503.368
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.189.431
|% 9,94
|
|DERHL
|6,24
|65.434.025
|% 9,09
|
|DOKTA
|31,50
|1.578.159
|% 8,17
|
|POLTK
|592,90
|86.247.644
|% 8,08
|
|PKENT
|467,30
|793.943
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|55.127.428
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,02
|3.103.340.113
|% -1,43
|
|KRDMD
|11,66
|1.352.194.711
|% -0,60
|
|EREGL
|28,50
|1.021.462.992
|% -1,25
|
|YKBNK
|3,99
|957.953.442
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|894.919.517
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,99
|957.953.442
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|894.919.517
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,25
|306.742.117
|% -2,17
|
|ODAS
|1,36
|159.231.142
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,66
|1.352.194.711
|% -0,60
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8415
|13,8495
|% 1,37
|
|Euro
|15,7107
|15,7227
|% 1,58
|
|Sterlin
|18,6647
|18,7583
|% 0,73
|
|Frank
|14,9852
|15,0755
|% 0,92
|
|Riyal
|3,6727
|3,6911
|% 1,16
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-6,06
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,97
|
|Cumhuriyet
|5.642
|5.727
|111,00
|
|Tam
|5.614
|5.754
|113,27
|
|Yarım
|2.714
|2.784
|54,79
|
|Çeyrek
|1.361
|1.392
|27,40
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,22
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|1,82
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:09XU100
Endeks 2, 020 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 20, 594.00 milyon TL de
-
16:07ERSU
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 672 adet işlem
-
16:06ERSU
Yüzde -7.18 oranında düşüşle 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 901, 777 adet işlem
-
16:05EUKYO
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 978 adet işlem
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 21 kaybederek (% -0.77 ) 1, 823