ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.02.2022 14:21
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004033
BIST
14:211.830
En Yüksek
|Değişim
|: -9,22%
|| -185,89
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:2114,3782
En Yüksek
|Değişim
|: 4,06%
|| 0,5611
|Açılış
|: 14,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:2116,2459
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 0,5881
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,2812
En Düşük
15,4856
14:21909,03
En Yüksek
|Değişim
|: 7,15%
|| 60,62
|Açılış
|: 909,03
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ALKA
|17,49
|41.565.604
|% 7,96
|
|PETUN
|20,30
|39.630.949
|% 6,12
|
|ULUUN
|6,59
|138.413.576
|% 5,95
|
|DAGHL
|13,97
|6.475.670
|% 3,48
|
|HUNER
|2,43
|611.031.696
|% 0,41
|
|ASELS
|18,90
|445.580.792
|% -10,00
|
|ESEN
|27,36
|32.114.359
|% -10,00
|
|KARSN
|3,60
|214.781.429
|% -10,00
|
|ASUZU
|42,84
|29.849.423
|% -10,00
|
|ODAS
|1,26
|156.981.173
|% -10,00
|
|EREGL
|27,86
|2.277.882.210
|% -8,42
|
|THYAO
|25,28
|1.453.391.052
|% -9,97
|
|GARAN
|11,00
|1.389.551.366
|% -5,42
|
|KRDMD
|10,55
|1.004.193.781
|% -9,98
|
|YKBNK
|3,53
|674.052.293
|% -9,95
|
|HUNER
|2,43
|611.031.696
|% 0,41
|
|YKBNK
|3,53
|674.052.293
|% -9,95
|
|GARAN
|11,00
|1.389.551.366
|% -5,42
|
|ODAS
|1,26
|156.981.173
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.092.821
|% -9,95
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3662
|14,3753
|% 4,04
|
|Euro
|16,1240
|16,2140
|% 3,55
|
|Sterlin
|19,1650
|19,2611
|% 2,73
|
|Frank
|15,4714
|15,5646
|% 3,23
|
|Riyal
|3,8137
|3,8328
|% 3,87
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|62,09
|
|Altın Gr.
|908
|908
|59,98
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.178
|465,00
|
|Tam
|6.043
|6.216
|472,83
|
|Yarım
|2.921
|3.007
|228,72
|
|Çeyrek
|1.465
|1.503
|114,37
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,81
|
|B. Petrol
|102
|102
|7,60
|
Seans Raporu
14:19
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-
14:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 69 kaybederek (% -9.02 ) 2, 044
-
14:31XU100
Endeks 1, 832 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 14 altında . İşlem hacmi 17, 714.00 milyon TL de
-
14:26XU100
Endeks 1, 829 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 27 altında . İşlem hacmi 17, 569.00 milyon TL de
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TOASO, PGSUS
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, GARAN, ARCLK