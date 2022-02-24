ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.02.2022 14:22
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004034
BIST
14:151.831
En Yüksek
|Değişim
|: -9,16%
|| -184,62
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:1514,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 4,06%
|| 0,5605
|Açılış
|: 14,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:1516,2310
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 0,5732
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,2812
En Düşük
15,4856
14:15908,59
En Yüksek
|Değişim
|: 7,09%
|| 60,18
|Açılış
|: 908,59
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ALKA
|17,32
|40.785.998
|% 6,91
|
|ULUUN
|6,55
|136.619.375
|% 5,31
|
|PETUN
|20,02
|38.928.051
|% 4,65
|
|DAGHL
|13,99
|6.417.067
|% 3,63
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 0,00
|
|ASELS
|18,90
|442.813.038
|% -10,00
|
|ESEN
|27,36
|32.079.722
|% -10,00
|
|ODAS
|1,26
|156.771.186
|% -10,00
|
|KARSN
|3,60
|212.873.048
|% -10,00
|
|DURDO
|15,30
|1.930.230
|% -10,00
|
|EREGL
|27,74
|2.241.430.324
|% -8,81
|
|THYAO
|25,28
|1.452.865.355
|% -9,97
|
|GARAN
|10,96
|1.352.235.205
|% -5,76
|
|KRDMD
|10,55
|1.002.836.302
|% -9,98
|
|YKBNK
|3,53
|672.118.820
|% -9,95
|
|HUNER
|2,41
|601.240.930
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,53
|672.118.820
|% -9,95
|
|ODAS
|1,26
|156.771.186
|% -10,00
|
|GARAN
|10,96
|1.352.235.205
|% -5,76
|
|EKGYO
|1,99
|212.995.737
|% -9,95
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3643
|14,3787
|% 4,06
|
|Euro
|16,1245
|16,2169
|% 3,57
|
|Sterlin
|19,1649
|19,2610
|% 2,73
|
|Frank
|15,4717
|15,5649
|% 3,24
|
|Riyal
|3,8104
|3,8295
|% 3,78
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|59,94
|
|Altın Gr.
|910
|910
|61,39
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.138
|425,00
|
|Tam
|6.022
|6.192
|449,15
|
|Yarım
|2.911
|2.995
|217,27
|
|Çeyrek
|1.460
|1.498
|108,64
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,89
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,16
|
Seans Raporu
14:13
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-
14:26XU100
Endeks 1, 829 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 27 altında . İşlem hacmi 17, 569.00 milyon TL de
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TOASO, PGSUS
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, GARAN, ARCLK
-
14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -168, 48 kaybederek (% -9.27 ) 1, 648
-
14:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PENGD, OZRDN, BIOEN, MMCAS, SEYKM, FMIZP, GLRYH, AKCNS, ERBOS, EGGUB