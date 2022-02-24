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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

24.02.2022 14:22
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004034


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ALKA 17,32 40.785.998 % 6,91  
ULUUN 6,55 136.619.375 % 5,31  
PETUN 20,02 38.928.051 % 4,65  
DAGHL 13,99 6.417.067 % 3,63  
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Dolar 14,3643 14,3787 % 4,06  
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Frank 15,4717 15,5649 % 3,24  
Riyal 3,8104 3,8295 % 3,78  
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14:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.969 1.969 59,94  
Altın Gr. 910 910 61,39  
Cumhuriyet 6.046 6.138 425,00  
Tam 6.022 6.192 449,15  
Yarım 2.911 2.995 217,27  
Çeyrek 1.460 1.498 108,64  
Gümüş.Ons 25,36 25,39 0,80  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 0,89  
B. Petrol 101 101 7,16  
Seans Raporu 14:13
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