ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.02.2022 14:28
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004037
BIST
14:361.835
En Yüksek
|Değişim
|: -8,98%
|| -180,94
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:3614,4069
En Yüksek
|Değişim
|: 4,27%
|| 0,5898
|Açılış
|: 14,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:3616,1400
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,4400
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1500
En Düşük
15,9000
14:36910,93
En Yüksek
|Değişim
|: 7,37%
|| 62,52
|Açılış
|: 910,93
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:36
|ALKA
|17,62
|42.903.399
|% 8,77
|
|ULUUN
|6,59
|141.673.211
|% 5,95
|
|PETUN
|20,06
|40.871.643
|% 4,86
|
|DAGHL
|13,90
|6.498.805
|% 2,96
|
|HUNER
|2,47
|627.910.983
|% 2,07
|
|ESEN
|27,36
|32.230.503
|% -10,00
|
|CANTE
|16,20
|7.370.156
|% -10,00
|
|SRVGY
|87,30
|20.627.316
|% -10,00
|
|PCILT
|11,07
|12.391.538
|% -10,00
|
|ERSU
|4,50
|14.046.001
|% -10,00
|
|EREGL
|28,18
|2.413.354.766
|% -7,36
|
|THYAO
|25,28
|1.453.850.238
|% -9,97
|
|GARAN
|11,08
|1.444.638.672
|% -4,73
|
|KRDMD
|10,56
|1.043.620.902
|% -9,90
|
|YKBNK
|3,55
|725.829.173
|% -9,44
|
|HUNER
|2,47
|627.910.983
|% 2,07
|
|YKBNK
|3,55
|725.829.173
|% -9,44
|
|GARAN
|11,08
|1.444.638.672
|% -4,73
|
|ODAS
|1,26
|157.569.697
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.223.542
|% -9,95
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3794
|14,4069
|% 4,27
|
|Euro
|16,1200
|16,1400
|% 2,80
|
|Sterlin
|19,1872
|19,2834
|% 2,85
|
|Frank
|15,4919
|15,5852
|% 3,37
|
|Riyal
|3,8183
|3,8375
|% 4,00
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|61,14
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,62
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.047
|6.220
|477,73
|
|Yarım
|2.923
|3.009
|231,09
|
|Çeyrek
|1.466
|1.505
|115,55
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,82
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,42
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