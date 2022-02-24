ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.02.2022 14:31
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004039
BIST
14:421.839
En Yüksek
|Değişim
|: -8,80%
|| -177,31
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:4214,4400
En Yüksek
|Değişim
|: 4,51%
|| 0,6229
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:4216,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 4,28%
|| 0,6702
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,3960
En Düşük
15,4856
14:42910,03
En Yüksek
|Değişim
|: 7,26%
|| 61,63
|Açılış
|: 910,03
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:42
|ALKA
|17,51
|43.404.777
|% 8,09
|
|ULUUN
|6,64
|143.822.440
|% 6,75
|
|PETUN
|20,10
|41.251.110
|% 5,07
|
|HUNER
|2,47
|633.437.095
|% 2,07
|
|ISKUR
|997.500,00
|1.995.000
|% 0,00
|
|BASGZ
|10,80
|32.465.833
|% -10,00
|
|MERKO
|2,97
|6.417.375
|% -10,00
|
|PCILT
|11,07
|13.843.823
|% -10,00
|
|GSRAY
|2,61
|16.988.732
|% -10,00
|
|DURDO
|15,30
|1.933.382
|% -10,00
|
|EREGL
|28,02
|2.466.985.185
|% -7,89
|
|GARAN
|10,99
|1.464.656.050
|% -5,50
|
|THYAO
|25,28
|1.457.493.819
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,56
|1.062.787.979
|% -9,90
|
|YKBNK
|3,55
|729.749.155
|% -9,44
|
|HUNER
|2,47
|633.437.095
|% 2,07
|
|YKBNK
|3,55
|729.749.155
|% -9,44
|
|GARAN
|10,99
|1.464.656.050
|% -5,50
|
|ODAS
|1,26
|157.686.458
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.269.432
|% -9,95
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3809
|14,4400
|% 4,51
|
|Euro
|16,2094
|16,3280
|% 4,28
|
|Sterlin
|19,1878
|19,2840
|% 2,85
|
|Frank
|15,5026
|15,5960
|% 3,44
|
|Riyal
|3,8201
|3,8393
|% 4,05
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|58,01
|
|Altın Gr.
|910
|910
|61,63
|
|Cumhuriyet
|6.113
|6.205
|492,00
|
|Tam
|6.085
|6.243
|500,65
|
|Yarım
|2.941
|3.020
|242,18
|
|Çeyrek
|1.475
|1.510
|121,09
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,82
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,28
|
Seans Raporu
14:42
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14:56XU100
Endeks 1, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 9 altında . İşlem hacmi 18, 686.00 milyon TL de
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14:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KOZAA
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14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -163, 04 kaybederek (% -8.97 ) 1, 654
-
14:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATLAS, KARYE, ARMDA, GOZDE, YYAPI, MOBTL, KSTUR, NTHOL, DESPC, MEDTR
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14:51
ULUUN, GMSTR, GLDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında