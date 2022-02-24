ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.02.2022 14:37
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004045
BIST
14:261.836
En Yüksek
|Değişim
|: -8,91%
|| -179,55
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:2614,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 4,04%
|| 0,5581
|Açılış
|: 14,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:2616,2680
En Yüksek
|Değişim
|: 3,90%
|| 0,6102
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,3279
En Düşük
15,4856
14:26909,04
En Yüksek
|Değişim
|: 7,15%
|| 60,63
|Açılış
|: 909,51
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:26
|ALKA
|17,52
|42.229.818
|% 8,15
|
|ULUUN
|6,64
|140.731.911
|% 6,75
|
|PETUN
|20,22
|40.355.544
|% 5,70
|
|DAGHL
|13,91
|6.496.231
|% 3,04
|
|HUNER
|2,46
|618.062.762
|% 1,65
|
|ERSU
|4,50
|14.044.755
|% -10,00
|
|KARSN
|3,60
|215.697.528
|% -10,00
|
|ULKER
|14,76
|24.743.076
|% -10,00
|
|ODAS
|1,26
|157.256.515
|% -10,00
|
|GSRAY
|2,61
|16.731.020
|% -10,00
|
|EREGL
|28,14
|2.354.006.114
|% -7,50
|
|THYAO
|25,28
|1.453.715.875
|% -9,97
|
|GARAN
|11,02
|1.418.892.241
|% -5,25
|
|KRDMD
|10,55
|1.007.066.651
|% -9,98
|
|YKBNK
|3,53
|682.110.478
|% -9,95
|
|HUNER
|2,46
|618.062.762
|% 1,65
|
|YKBNK
|3,53
|682.110.478
|% -9,95
|
|GARAN
|11,02
|1.418.892.241
|% -5,25
|
|ODAS
|1,26
|157.256.515
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.134.587
|% -9,95
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3685
|14,3752
|% 4,04
|
|Euro
|16,1292
|16,2680
|% 3,90
|
|Sterlin
|19,1542
|19,2503
|% 2,67
|
|Frank
|15,4741
|15,5673
|% 3,25
|
|Riyal
|3,8132
|3,8323
|% 3,86
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|61,14
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,62
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.047
|6.220
|477,73
|
|Yarım
|2.923
|3.009
|231,09
|
|Çeyrek
|1.466
|1.505
|115,55
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,82
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,42
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41XU100
Endeks 1, 836 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 93 altında . İşlem hacmi 18, 026.00 milyon TL de
-
14:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -166, 83 kaybederek (% -9.18 ) 1, 650
-
14:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, ALCTL, PAGYO, PENGD, AKSEN, TEZOL, GOLTS, YKSLN, ENJSA, ARASE
-
14:36
USDTR, PETUN, GMSTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:36XEUR
EURO serbest piyasada 16.07 liradan (ALIŞ) işlem