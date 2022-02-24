ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.02.2022 14:48
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004054
BIST
16:031.835
En Yüksek
|Değişim
|: -8,98%
|| -181,12
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
16:0314,2626
En Yüksek
|Değişim
|: 3,22%
|| 0,4455
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
16:0316,1484
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 0,4906
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
16:03908,88
En Yüksek
|Değişim
|: 7,13%
|| 60,47
|Açılış
|: 908,88
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ULUUN
|6,65
|161.891.560
|% 6,91
|
|PETUN
|20,06
|50.638.949
|% 4,86
|
|HUNER
|2,53
|694.818.915
|% 4,55
|
|VANGD
|4,39
|26.101.812
|% 2,81
|
|DAGHL
|13,76
|6.756.832
|% 1,93
|
|KARSN
|3,60
|223.317.494
|% -10,00
|
|TOASO
|73,80
|326.850.693
|% -10,00
|
|INFO
|6,12
|14.573.351
|% -10,00
|
|ERBOS
|102,60
|31.123.365
|% -10,00
|
|PRKAB
|33,48
|9.840.875
|% -10,00
|
|EREGL
|27,92
|2.934.564.236
|% -8,22
|
|GARAN
|10,97
|1.711.242.680
|% -5,67
|
|THYAO
|25,28
|1.461.869.888
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.131.729.916
|% -9,98
|
|YKBNK
|3,54
|809.586.200
|% -9,69
|
|HUNER
|2,53
|694.818.915
|% 4,55
|
|ODAS
|1,26
|164.669.472
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|239.717.515
|% -9,95
|
|ADESE
|0,63
|32.121.569
|% -8,70
|
|CEMAS
|1,00
|44.293.384
|% -9,91
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2246
|14,2626
|% 3,22
|
|Euro
|15,9749
|16,1484
|% 3,13
|
|Sterlin
|19,2066
|19,3030
|% 2,95
|
|Frank
|15,5199
|15,6134
|% 3,56
|
|Riyal
|3,8238
|3,8430
|% 4,15
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|53,57
|
|Altın Gr.
|914
|914
|66,01
|
|Cumhuriyet
|6.179
|6.273
|560,00
|
|Tam
|6.150
|6.310
|567,24
|
|Yarım
|2.973
|3.052
|274,39
|
|Çeyrek
|1.491
|1.526
|137,20
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,88
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,02
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -198, 04 kaybederek (% -8.81 ) 2, 049
-
16:16
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GMSTR, ALKA
-
16:11XU100
Endeks 1, 836 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 95 altında . İşlem hacmi 20, 621.00 milyon TL de
-
16:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, PGSUS, ASELS
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16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -163, 96 kaybederek (% -9.03 ) 1, 653