ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.02.2022 14:49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004055
BIST
16:031.835
En Yüksek
|Değişim
|: -8,98%
|| -181,12
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
16:0314,2882
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 0,4711
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
16:0316,2600
En Yüksek
|Değişim
|: 3,85%
|| 0,6022
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
16:03908,88
En Yüksek
|Değişim
|: 7,13%
|| 60,47
|Açılış
|: 908,88
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ALKA
|17,82
|47.593.974
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,65
|161.891.560
|% 6,91
|
|PETUN
|20,06
|50.638.949
|% 4,86
|
|HUNER
|2,53
|694.818.915
|% 4,55
|
|VANGD
|4,39
|26.101.812
|% 2,81
|
|ASELS
|18,90
|561.828.937
|% -10,00
|
|KARSN
|3,60
|223.317.494
|% -10,00
|
|TOASO
|73,80
|326.850.693
|% -10,00
|
|INFO
|6,12
|14.573.351
|% -10,00
|
|ERBOS
|102,60
|31.123.365
|% -10,00
|
|EREGL
|27,92
|2.934.564.236
|% -8,22
|
|GARAN
|10,97
|1.711.242.680
|% -5,67
|
|THYAO
|25,28
|1.461.869.888
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.131.729.916
|% -9,98
|
|YKBNK
|3,54
|809.586.200
|% -9,69
|
|HUNER
|2,53
|694.818.915
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,54
|809.586.200
|% -9,69
|
|GARAN
|10,97
|1.711.242.680
|% -5,67
|
|ODAS
|1,26
|164.669.472
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|239.717.515
|% -9,95
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2370
|14,2882
|% 3,41
|
|Euro
|15,9426
|16,2600
|% 3,85
|
|Sterlin
|19,1957
|19,2920
|% 2,89
|
|Frank
|15,5121
|15,6056
|% 3,51
|
|Riyal
|3,8206
|3,8397
|% 4,06
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|54,40
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,74
|
|Cumhuriyet
|6.158
|6.251
|538,00
|
|Tam
|6.133
|6.292
|549,05
|
|Yarım
|2.964
|3.044
|265,59
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|132,80
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,79
|
|B. Petrol
|102
|102
|7,51
|
Seans Raporu
16:03
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16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -198, 04 kaybederek (% -8.81 ) 2, 049
-
16:16
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GMSTR, ALKA
-
16:11XU100
Endeks 1, 836 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 95 altında . İşlem hacmi 20, 621.00 milyon TL de
-
16:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, PGSUS, ASELS
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16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -163, 96 kaybederek (% -9.03 ) 1, 653