ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.02.2022 14:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004053
BIST
16:401.841
En Yüksek
|Değişim
|: -8,69%
|| -175,25
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
16:4014,2894
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 0,4723
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
16:4016,1473
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 0,4895
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
16:40900,10
En Yüksek
|Değişim
|: 6,09%
|| 51,69
|Açılış
|: 900,10
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ALKA
|17,82
|48.222.663
|% 10,00
|
|HUNER
|2,64
|778.397.252
|% 9,09
|
|ULUUN
|6,77
|172.030.327
|% 8,84
|
|PETUN
|20,52
|54.431.583
|% 7,27
|
|VANGD
|4,50
|29.877.271
|% 5,39
|
|YAPRK
|29,52
|9.299.613
|% -10,00
|
|TTRAK
|203,50
|130.847.749
|% -10,00
|
|NUGYO
|4,77
|15.101.266
|% -10,00
|
|KORDS
|30,60
|87.029.704
|% -10,00
|
|IPEKE
|12,96
|44.473.252
|% -10,00
|
|EREGL
|28,26
|3.154.142.323
|% -7,10
|
|GARAN
|11,01
|1.837.538.468
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.463.511.116
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,59
|1.200.961.423
|% -9,64
|
|YKBNK
|3,55
|880.684.283
|% -9,44
|
|HUNER
|2,64
|778.397.252
|% 9,09
|
|YKBNK
|3,55
|880.684.283
|% -9,44
|
|GARAN
|11,01
|1.837.538.468
|% -5,33
|
|ODAS
|1,26
|164.924.389
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|242.029.366
|% -9,95
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2344
|14,2846
|% 3,38
|
|Euro
|16,0003
|16,1614
|% 3,22
|
|Sterlin
|19,0288
|19,1243
|% 2,00
|
|Frank
|15,3967
|15,4894
|% 2,73
|
|Riyal
|3,7920
|3,8110
|% 3,28
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|47,91
|
|Altın Gr.
|901
|902
|53,16
|
|Cumhuriyet
|6.125
|6.217
|504,00
|
|Tam
|6.072
|6.243
|500,03
|
|Yarım
|2.935
|3.020
|241,88
|
|Çeyrek
|1.472
|1.510
|120,94
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,70
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,42
|
Seans Raporu
16:38
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16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 79 kaybederek (% -8.74 ) 1, 658
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16:51XUSD
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16:46XU030
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