ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
28.02.2022 10:07
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004994
BIST
10:131.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -8,70
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.945
En Düşük
1.912
10:1313,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1755
|Açılış
|: 13,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8900
|
14,1043
En Düşük
13,8157
10:1315,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0631
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
10:13856,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 18,11
|Açılış
|: 856,83
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler10:13
|OZKGY
|7,12
|9.747.043
|% 9,88
|
|OZKGY
|7,12
|9.747.043
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|EGSER
|16,58
|11.199.635
|% 8,22
|
|ALGYO
|31,80
|18.053.620
|% 7,94
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|PRKAB
|32,26
|453.814
|% -8,25
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,80
|383.921.959
|% -1,83
|
|EREGL
|31,26
|225.003.059
|% 0,32
|
|ASELS
|21,70
|130.580.345
|% 5,65
|
|SASA
|47,08
|122.795.300
|% 1,68
|
|ISCTR
|7,97
|112.244.450
|% 0,63
|
|ADESE
|0,68
|21.840.571
|% 4,62
|
|ODAS
|1,32
|29.780.173
|% -1,49
|
|YKBNK
|3,60
|71.816.073
|% -1,91
|
|EKGYO
|2,00
|29.503.179
|% -1,96
|
|THYAO
|26,80
|383.921.959
|% -1,83
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9576
|13,9710
|% 1,27
|
|Euro
|15,6478
|15,6935
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,6397
|18,7332
|% 1,04
|
|Frank
|15,0441
|15,1347
|% 1,33
|
|Riyal
|3,7169
|3,7355
|% 1,37
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|7,99
|
|Altın Gr.
|857
|857
|18,58
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|0,18
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,50
|