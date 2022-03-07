ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
07.03.2022 16:54
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007889
BIST
17:542.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,96
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
17:5414,3447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1305
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
17:5415,6603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0843
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
17:54914,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 14,99
|Açılış
|: 914,23
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler17:54
|MERKO
|3,42
|36.884.687
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.824.294
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.101.536
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|35.807.406
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.542.547
|% 9,91
|
|SANEL
|8,01
|10.624.810
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,37
|11.101.047
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.494.124
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.595.328
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|20.975.940
|% -9,69
|
|KRDMD
|14,37
|4.825.503.047
|% 6,29
|
|THYAO
|25,84
|3.701.562.204
|% 2,13
|
|EREGL
|34,70
|2.799.453.745
|% 2,06
|
|GARAN
|11,80
|1.737.278.958
|% -0,42
|
|ASELS
|24,34
|1.563.062.437
|% 0,58
|
|KRDMD
|14,37
|4.825.503.047
|% 6,29
|
|EKGYO
|2,10
|601.320.709
|% 2,94
|
|ODAS
|1,36
|330.038.840
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,94
|642.300.426
|% 1,73
|
|YKBNK
|3,64
|638.962.284
|% -0,27
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3291
|14,3447
|% 0,92
|
|Euro
|15,6170
|15,6603
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,8190
|18,9134
|% 0,23
|
|Frank
|15,4355
|15,5285
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8102
|3,8293
|% 0,87
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|16,78
|
|Altın Gr.
|913
|913
|13,63
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,08
|
|B. Petrol
|122
|122
|3,41
|
Seans Raporu
17:54
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