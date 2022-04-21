Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

21.04.2022 11:12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tanıtım Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022620


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:082.545
Değişim :  0,76% |  19,26
Açılış :  2.532  
Önceki Kapanış :  2.526  
En Yüksek
2.547 En Düşük
2.531
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 23,32 8.243.905 % 10,00  
TRGYO 7,80 74.686.913 % 8,03  
DESPC 12,79 15.395.280 % 7,48  
DAGI 3,76 85.727.475 % 6,21  
CRFSA 36,58 42.625.701 % 6,15  
daha fazla
11:08 Alış Satış %  
Dolar 14,6760 14,6794 % 0,06  
Euro 16,0347 16,0504 % 0,74  
Sterlin 19,1213 19,2172 % 0,04  
Frank 15,4241 15,5170 % 0,12  
Riyal 3,9015 3,9210 % 0,04  
daha fazla
11:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 -10,49  
Altın Gr. 919 919 -4,63  
Cumhuriyet 6.106 6.199 -43,00  
Tam 6.078 6.229 -39,05  
Yarım 2.938 3.013 -18,89  
Çeyrek 1.473 1.507 -9,44  
Gümüş.Ons 25,00 25,02 -0,20  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 -0,09  
B. Petrol 109 109 1,86  
Seans Raporu 11:08
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru