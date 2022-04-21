ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
21.04.2022 11:12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022620
BIST
11:082.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 19,26
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.547
En Düşük
2.531
11:0814,6794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0081
|Açılış
|: 14,6770
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,6864
En Düşük
14,6564
11:0816,0504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1185
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0718
En Düşük
15,8826
11:08918,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,63
|Açılış
|: 918,74
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
918,74
BIST En Aktif Hisseler11:08
|DAGHL
|23,32
|8.243.905
|% 10,00
|
|TRGYO
|7,80
|74.686.913
|% 8,03
|
|DESPC
|12,79
|15.395.280
|% 7,48
|
|DAGI
|3,76
|85.727.475
|% 6,21
|
|CRFSA
|36,58
|42.625.701
|% 6,15
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,20
|54.480.199
|% -5,04
|
|MANAS
|26,04
|35.377.564
|% -4,89
|
|MEPET
|3,50
|2.822.269
|% -3,85
|
|AVGYO
|3,03
|9.149.144
|% -2,88
|
|EKGYO
|3,07
|1.329.009.875
|% 5,50
|
|THYAO
|39,14
|1.078.549.492
|% 0,72
|
|ASELS
|28,26
|946.312.288
|% 1,44
|
|GARAN
|14,23
|655.762.623
|% 0,28
|
|SISE
|18,28
|530.071.831
|% 0,66
|
|EKGYO
|3,07
|1.329.009.875
|% 5,50
|
|ODAS
|2,58
|303.051.633
|% -1,15
|
|YKBNK
|5,34
|507.805.229
|% 0,56
|
|GARAN
|14,23
|655.762.623
|% 0,28
|
|DOHOL
|3,87
|172.086.989
|% 0,78
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6760
|14,6794
|% 0,06
|
|Euro
|16,0347
|16,0504
|% 0,74
|
|Sterlin
|19,1213
|19,2172
|% 0,04
|
|Frank
|15,4241
|15,5170
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9015
|3,9210
|% 0,04
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-10,49
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,86
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:23KNFRT
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 373, 134 adet işlem
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11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 7 artarak (% 0.80 ) 2, 844
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11:22XU100
Endeks 2, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 653.00 milyon TL de
-
11:22EKGYO
Yüzde 5.50 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 883, 956 adet işlem
-
11:21IDEAS
Yüzde 4.35 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 381 adet işlem