ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
21.04.2022 11:26
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022624
BIST
12:352.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 26,21
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.555
En Düşük
2.531
12:3514,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0121
|Açılış
|: 14,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,6864
En Düşük
14,6564
12:3516,0395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1076
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
12:35918,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,02
|Açılış
|: 918,36
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
917,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SMART
|6,27
|22.093.211
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.551.449
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|51.868.488
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,16
|2.199.663.101
|% 8,59
|
|TRGYO
|7,75
|101.958.340
|% 7,34
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,16
|99.854.216
|% -6,23
|
|MEPET
|3,46
|5.314.461
|% -4,95
|
|AVGYO
|3,02
|11.152.864
|% -3,21
|
|PNLSN
|11,70
|14.844.853
|% -3,07
|
|EKGYO
|3,16
|2.199.663.101
|% 8,59
|
|THYAO
|39,36
|1.771.337.900
|% 1,29
|
|GARAN
|14,47
|1.605.249.334
|% 1,97
|
|ASELS
|28,24
|1.209.022.754
|% 1,36
|
|YKBNK
|5,35
|803.490.438
|% 0,75
|
|EKGYO
|3,16
|2.199.663.101
|% 8,59
|
|ODAS
|2,58
|424.885.087
|% -1,15
|
|YKBNK
|5,35
|803.490.438
|% 0,75
|
|GARAN
|14,47
|1.605.249.334
|% 1,97
|
|DOHOL
|3,92
|425.532.278
|% 2,08
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6797
|14,6834
|% 0,08
|
|Euro
|16,0318
|16,0395
|% 0,68
|
|Sterlin
|19,1242
|19,2202
|% 0,05
|
|Frank
|15,4270
|15,5200
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9030
|3,9226
|% 0,08
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-11,67
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-13,00
|
|Tam
|6.067
|6.218
|-10,85
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|-5,25
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-2,62
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,32
|