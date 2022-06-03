ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.06.2022 11:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034496
BIST
12:182.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,90
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
12:1816,5078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0538
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
12:1817,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0890
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
12:18989,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 989,18
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler12:18
|DOKTA
|26,76
|4.470.233
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|YGGYO
|26,44
|3.328.521
|% 8,99
|
|GZNMI
|33,68
|27.263.132
|% 7,60
|
|EPLAS
|20,46
|36.263.012
|% 7,35
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.643.052
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,60
|192.740.053
|% -9,17
|
|AVGYO
|2,75
|7.924.742
|% -4,84
|
|BURVA
|20,66
|5.270.993
|% -4,35
|
|SASA
|42,22
|1.984.929.349
|% 5,02
|
|KARSN
|7,25
|1.439.730.309
|% 0,83
|
|THYAO
|49,08
|1.419.519.606
|% -1,05
|
|KRDMD
|15,14
|890.761.470
|% -0,59
|
|EREGL
|34,66
|806.045.070
|% -0,06
|
|KARSN
|7,25
|1.439.730.309
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,94
|430.232.299
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,81
|275.892.290
|% 0,00
|
|TSKB
|2,17
|172.507.484
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,74
|558.842.429
|% -1,02
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5005
|16,5078
|% 0,33
|
|Euro
|17,7429
|17,7876
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,6822
|20,7860
|% 0,21
|
|Frank
|17,1305
|17,2337
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3863
|4,4083
|% 0,24
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-4,44
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|-5,00
|
|Tam
|6.525
|6.690
|-10,07
|
|Yarım
|3.154
|3.236
|-4,88
|
|Çeyrek
|1.582
|1.618
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,78
|