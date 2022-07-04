ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.07.2022 13:28
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041065
BIST
14:542.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,55
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:5416,8376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0831
|Açılış
|: 16,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8376
En Düşük
16,7215
14:5417,6175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1386
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
14:54977,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,66
|Açılış
|: 977,69
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:54
|OYAYO
|9,51
|8.804.983
|% 9,94
|
|BERA
|15,16
|290.330.178
|% 8,36
|
|KLKIM
|23,58
|110.190.714
|% 8,26
|
|TURSG
|5,40
|177.771.236
|% 7,78
|
|PEGYO
|2,08
|23.834.001
|% 7,77
|
|CANTE
|40,12
|65.789.887
|% -9,15
|
|MAKIM
|14,97
|140.231.682
|% -7,48
|
|MZHLD
|86,10
|17.273.827
|% -7,47
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|RTALB
|6,53
|33.611.532
|% -3,97
|
|THYAO
|49,02
|1.627.778.704
|% -0,57
|
|KOZAL
|197,00
|1.348.802.700
|% 5,35
|
|SISE
|21,80
|1.000.259.617
|% 2,16
|
|EREGL
|26,72
|736.121.538
|% -1,26
|
|KOZAA
|28,68
|659.501.457
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,86
|565.129.348
|% 1,78
|
|ODAS
|2,84
|268.073.223
|% -1,73
|
|YKBNK
|4,41
|276.033.161
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|114.672.244
|% -1,46
|
|SISE
|21,80
|1.000.259.617
|% 2,16
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8309
|16,8376
|% 0,50
|
|Euro
|17,6045
|17,6175
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,3972
|20,4995
|% 0,94
|
|Frank
|17,4628
|17,5680
|% 0,42
|
|Riyal
|4,4707
|4,4931
|% 0,43
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-6,06
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,81
|
|Cumhuriyet
|6.531
|6.630
|14,00
|
|Tam
|6.537
|6.614
|24,00
|
|Yarım
|3.200
|3.234
|12,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.617
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,76
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,78
|