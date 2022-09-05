ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
05.09.2022 17:16
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk değeri değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060196
BIST
17:513.366
En Yüksek
|Değişim
|: 4,45%
|| 143,45
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
17:5118,2298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:5118,0979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0210
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:511.003,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.003,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:51
|KRDMD
|12,88
|2.743.522.625
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.796.721
|% 9,99
|
|ZRGYO
|3,75
|70.250.775
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|40.927.052
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.565.447
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.505.904
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.156.536
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,90
|79.686.906
|% -8,78
|
|MOBTL
|2,27
|218.504.786
|% -6,97
|
|EGGUB
|72,05
|111.931.080
|% -6,12
|
|YKBNK
|8,18
|11.044.176.947
|% 4,74
|
|THYAO
|75,50
|9.395.468.757
|% 5,15
|
|EREGL
|30,98
|7.830.833.715
|% 9,94
|
|GARAN
|25,44
|7.071.359.112
|% 4,35
|
|AKBNK
|14,27
|6.629.371.966
|% 9,52
|
|YKBNK
|8,18
|11.044.176.947
|% 4,74
|
|EKGYO
|4,38
|4.567.115.712
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,27
|6.629.371.966
|% 9,52
|
|ISCTR
|9,69
|4.358.335.150
|% 9,62
|
|GARAN
|25,44
|7.071.359.112
|% 4,35
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2150
|18,2298
|% 0,16
|
|Euro
|18,0903
|18,0979
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,9258
|21,0307
|% 0,17
|
|Frank
|18,5001
|18,6116
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8335
|4,8578
|% 0,14
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.293
|3.334
|27,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,02
|
|B. Petrol
|96,86
|96,86
|3,84
|
Seans Raporu
17:51
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de