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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

04.11.2022 16:55
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076826


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BIST En Aktif Hisseler17:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISDMR 27,96 349.412.144 % 9,99  
MIATK 83,15 59.440.245 % 9,99  
CONSE 9,04 385.436.512 % 9,98  
EREGL 33,30 6.387.163.766 % 9,97  
DAGHL 35,30 4.650.387 % 9,97  
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17:26 Alış Satış %  
Dolar 18,6116 18,6181 % 0,02  
Euro 18,4988 18,5090 % 1,82  
Sterlin 21,0219 21,1273 % 1,52  
Frank 18,6326 18,7448 % 1,86  
Riyal 4,9388 4,9636 % 0,03  
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17:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.675 45,24  
Altın Gr. 1.000 1.000 24,62  
Cumhuriyet 6.651 6.752 135,00  
Tam 6.685 6.753 119,00  
Yarım 3.257 3.304 60,00  
Çeyrek 1.634 1.652 31,00  
Gümüş.Ons 20,58 20,60 1,12  
Gümüş Gr. 12,28 12,29 0,63  
B. Petrol 98,61 98,61 3,94  
Seans Raporu 17:26
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