ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.11.2022 16:55
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076826
BIST
17:274.211
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 105,48
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
17:2718,6181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
17:2718,5090
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,3313
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5090
En Düşük
18,1324
17:271.000,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 25,48
|Açılış
|: 1.000,89
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.001,50
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler17:26
|ISDMR
|27,96
|349.412.144
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|59.440.245
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|385.436.512
|% 9,98
|
|EREGL
|33,30
|6.387.163.766
|% 9,97
|
|DAGHL
|35,30
|4.650.387
|% 9,97
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|105.682.860
|% -9,92
|
|NETAS
|31,90
|157.111.943
|% -8,81
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|103,60
|10.551.400.382
|% 1,77
|
|EREGL
|33,30
|6.387.163.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,08
|5.206.237.338
|% 8,01
|
|TUPRS
|427,90
|4.019.036.363
|% 5,01
|
|ASELS
|34,98
|3.510.629.806
|% 1,39
|
|KRDMD
|13,08
|5.206.237.338
|% 8,01
|
|EKGYO
|4,57
|1.770.445.329
|% 0,88
|
|ISCTR
|8,92
|2.619.448.026
|% 2,53
|
|YKBNK
|9,18
|2.445.523.206
|% 4,79
|
|HALKB
|8,60
|1.763.973.763
|% 4,75
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6116
|18,6181
|% 0,02
|
|Euro
|18,4988
|18,5090
|% 1,82
|
|Sterlin
|21,0219
|21,1273
|% 1,52
|
|Frank
|18,6326
|18,7448
|% 1,86
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,03
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|45,24
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|24,62
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.685
|6.753
|119,00
|
|Yarım
|3.257
|3.304
|60,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,60
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,63
|
|B. Petrol
|98,61
|98,61
|3,94
|