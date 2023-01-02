ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2023 12:50
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092050
BIST
15:365.650
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 141,25
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.652
En Düşük
5.568
15:3618,7319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:3620,0333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:361.099,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.099,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:34
|ULUSE
|258,50
|30.454.036
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|599.186.819
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.078.032
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.620.128
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.057.333
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|233.897.361
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,66
|6.341.799.151
|% 3,39
|
|THYAO
|145,40
|5.508.529.559
|% 3,19
|
|EKGYO
|9,42
|5.249.044.624
|% 7,90
|
|TCELL
|40,38
|4.038.900.193
|% 6,60
|
|ASELS
|64,00
|3.811.411.261
|% 2,98
|
|EKGYO
|9,42
|5.249.044.624
|% 7,90
|
|DOHOL
|11,04
|2.054.200.931
|% 4,35
|
|YKBNK
|12,05
|2.238.404.039
|% 2,03
|
|ISCTR
|13,17
|2.123.466.166
|% 3,13
|
|EREGL
|42,66
|6.341.799.151
|% 3,39
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7166
|18,7319
|% 0,16
|
|Euro
|20,0133
|20,0333
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4937
|22,6065
|% -0,20
|
|Frank
|20,1776
|20,2992
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9650
|4,9899
|% 0,09
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,39
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.603
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:34
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15:48YYAPI
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15:46XU050
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