ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2023 12:57
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092053
BIST
15:445.653
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 143,93
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.654
En Düşük
5.568
15:4418,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:4420,0262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:441.098,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.098,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:40
|EGEEN
|6.812,30
|599.268.567
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.706.907
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.455.070
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.078.032
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|234.009.159
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,50
|6.614.014.177
|% 3,01
|
|THYAO
|145,40
|5.546.130.638
|% 3,19
|
|EKGYO
|9,39
|5.328.820.175
|% 7,56
|
|TCELL
|40,38
|4.066.760.164
|% 6,60
|
|ASELS
|63,95
|3.841.842.794
|% 2,90
|
|EKGYO
|9,39
|5.328.820.175
|% 7,56
|
|YKBNK
|12,06
|2.316.884.157
|% 2,12
|
|DOHOL
|11,04
|2.063.870.746
|% 4,35
|
|ISCTR
|13,18
|2.144.094.553
|% 3,21
|
|PETKM
|20,46
|3.191.707.441
|% 2,51
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7227
|18,7256
|% 0,13
|
|Euro
|20,0011
|20,0235
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4993
|22,6121
|% -0,18
|
|Frank
|20,1794
|20,3010
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9662
|4,9911
|% 0,11
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,39
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.603
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55AKMGY
Yüzde 9.12 oranında artışla 89.15 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 495 adet işlem
-
15:54GLYHO
Yüzde 7.12 oranında artışla 12.03 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 754, 260 adet işlem
-
15:53MEPET
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 584, 141 adet işlem
-
15:52ETILR
Yüzde 8.44 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 441, 455 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 5, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 78, 325.00 milyon TL de