ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2023 13:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092054
BIST
15:505.653
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 144,16
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
15:5018,7319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:5020,0301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:501.099,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.099,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KONYA
|3.773,00
|151.910.649
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|600.031.545
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.456.104
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.078.032
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|234.535.452
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,48
|6.786.592.958
|% 2,96
|
|THYAO
|145,90
|5.768.537.427
|% 3,55
|
|EKGYO
|9,46
|5.611.422.839
|% 8,36
|
|TCELL
|40,40
|4.098.223.226
|% 6,65
|
|ASELS
|64,00
|3.955.470.381
|% 2,98
|
|EKGYO
|9,46
|5.611.422.839
|% 8,36
|
|YKBNK
|12,04
|2.442.557.200
|% 1,95
|
|DOHOL
|11,04
|2.073.408.443
|% 4,35
|
|ISCTR
|13,17
|2.158.987.341
|% 3,13
|
|PETKM
|20,36
|3.342.670.941
|% 2,00
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7198
|18,7305
|% 0,16
|
|Euro
|20,0066
|20,0265
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,4968
|22,6096
|% -0,19
|
|Frank
|20,1848
|20,3064
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9656
|4,9905
|% 0,10
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,55
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.502
|69,00
|
|Yarım
|3.603
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:02TCELL
Yüzde 6.65 oranında artışla 40.40 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 805, 587 adet işlem
-
16:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TTKOM, TCELL
-
16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 11 artarak (% 2.74 ) 4, 994
-
16:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, BEYAZ, ULUSE, MEPET, SANEL, POLTK, YYAPI, GOZDE, EGEEN, TERA
-
16:01
AKSGY, EYGYO, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında