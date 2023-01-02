ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2023 13:07
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092057
BIST
15:555.649
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 139,62
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
15:5518,7233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:5520,0193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0083
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:551.098,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.098,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:55
|POLTK
|1.540,00
|16.084.192
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.053.868
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.512.199
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|600.058.794
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|236.506.857
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|EUYO
|4,47
|7.541.256
|% -6,68
|
|EREGL
|42,46
|6.949.608.952
|% 2,91
|
|THYAO
|145,90
|5.946.750.155
|% 3,55
|
|EKGYO
|9,42
|5.704.657.293
|% 7,90
|
|TCELL
|40,38
|4.137.718.181
|% 6,60
|
|ASELS
|63,85
|3.978.552.642
|% 2,74
|
|EKGYO
|9,42
|5.704.657.293
|% 7,90
|
|YKBNK
|12,03
|2.473.876.602
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,05
|2.104.535.172
|% 4,44
|
|PETKM
|20,36
|3.377.594.593
|% 2,00
|
|ISCTR
|13,14
|2.171.209.869
|% 2,90
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7216
|18,7233
|% 0,12
|
|Euro
|20,0021
|20,0193
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,4965
|22,6094
|% -0,19
|
|Frank
|20,1769
|20,2985
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9663
|4,9912
|% 0,11
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,66
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|