ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2023 13:17
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092076
BIST
16:065.652
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 143,23
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
16:0618,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:0620,0276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:061.099,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.099,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:04
|EGEEN
|6.812,30
|601.196.448
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.114.236
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.084.192
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.535.981
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|237.047.640
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,02
|51.450.420
|% -6,88
|
|EREGL
|42,42
|7.026.078.387
|% 2,81
|
|THYAO
|145,60
|5.997.165.345
|% 3,34
|
|EKGYO
|9,41
|5.780.539.000
|% 7,79
|
|TCELL
|40,42
|4.166.138.164
|% 6,71
|
|ASELS
|63,90
|4.069.746.063
|% 2,82
|
|EKGYO
|9,41
|5.780.539.000
|% 7,79
|
|YKBNK
|12,03
|2.518.877.957
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,04
|2.141.226.235
|% 4,35
|
|PETKM
|20,30
|3.424.332.725
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,13
|2.200.239.031
|% 2,82
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7192
|18,7208
|% 0,10
|
|Euro
|20,0020
|20,0242
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4990
|22,6118
|% -0,18
|
|Frank
|20,1843
|20,3059
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9671
|4,9920
|% 0,13
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,30
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:04
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16:18EPLAS
Yüzde 8.64 oranında artışla 44.50 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 538 adet işlem
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16:17CMBTN
Yüzde 9.99 oranında artışla 599.00 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 378 adet işlem
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16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 57 artarak (% 2.69 ) 4, 991
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16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, SAMAT, POLTK, YBTAS, BEYAZ, EGEEN, MEPET, TERA, BFREN, ULUSE
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16:16
EPLAS, YBTAS, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında