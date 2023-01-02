ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2023 13:21
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092080
BIST
16:115.654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 145,05
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
16:1118,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:1120,0280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:111.099,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.099,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:11
|EGEEN
|6.812,30
|601.332.694
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.548.906
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.310.432
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.135.147
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.084.192
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|238.764.309
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,04
|52.415.451
|% -6,82
|
|EREGL
|42,34
|7.127.549.524
|% 2,62
|
|THYAO
|145,70
|6.072.107.189
|% 3,41
|
|EKGYO
|9,44
|5.860.761.886
|% 8,13
|
|TCELL
|40,34
|4.217.578.953
|% 6,49
|
|ASELS
|63,75
|4.112.653.300
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|5.860.761.886
|% 8,13
|
|YKBNK
|12,03
|2.548.063.462
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,07
|2.243.090.867
|% 4,63
|
|PETKM
|20,30
|3.460.915.752
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,15
|2.216.957.693
|% 2,98
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7219
|18,7235
|% 0,12
|
|Euro
|20,0092
|20,0304
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5005
|22,6134
|% -0,17
|
|Frank
|20,1868
|20,3084
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9648
|4,9897
|% 0,08
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,64
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.605
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.833
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:11
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-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 37 artarak (% 2.63 ) 6, 101
-
16:26XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 61 üstünde . İşlem hacmi 84, 656.00 milyon TL de
-
16:25AKCNS
Yüzde 5.82 oranında artışla 65.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 052, 456 adet işlem
-
16:23INVES
Yüzde 8.31 oranında artışla 93.15 lira fiyatla işlem gören hissede 306, 298 adet işlem
-
16:21XU100
Endeks 5, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 63 üstünde . İşlem hacmi 83, 941.00 milyon TL de