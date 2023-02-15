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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

15.02.2023 10:25
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113425


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BIST En Aktif Hisseler11:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIMAS 132,00 500.095.971 % 10,00  
NUHCM 125,40 4.634.408 % 10,00  
SEYKM 8,47 5.615.852 % 10,00  
KRDMD 17,49 381.457.765 % 10,00  
TCELL 36,74 446.554.199 % 10,00  
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11:43 Alış Satış %  
Dolar 18,8425 18,8464 % 0,06  
Euro 20,2208 20,2296 % -0,03  
Sterlin 22,7105 22,8244 % -0,67  
Frank 20,3143 20,4367 % -0,21  
Riyal 5,0077 5,0328 % 0,06  
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11:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -21,66  
Altın Gr. 1.111 1.111 -12,42  
Cumhuriyet 7.519 7.633 -115,00  
Tam 7.547 7.610 -108,00  
Yarım 3.687 3.724 -52,00  
Çeyrek 1.843 1.862 -26,00  
Gümüş.Ons 21,48 21,51 -0,39  
Gümüş Gr. 12,98 13,00 -0,25  
B. Petrol 84,25 84,25 -1,33  
Seans Raporu 11:43
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