Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

21.02.2023 14:19
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Güncel Fon Tanıtım Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115526


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.149
Değişim :  0,01% |  0,46
Açılış :  5.150  
Önceki Kapanış :  5.149  
En Yüksek
5.265 En Düşük
5.136
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMD 25,08 4.763.967.766 % 10,00  
VKGYO 4,73 118.179.694 % 10,00  
MRSHL 685,40 65.935.791 % 10,00  
EYGYO 16,72 143.366.375 % 10,00  
KONYA 4.774,00 90.115.385 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8712 18,8758 % 0,07  
Euro 20,1393 20,1483 % -0,04  
Sterlin 22,8010 22,9153 % 0,72  
Frank 20,2766 20,3987 % -0,37  
Riyal 5,0159 5,0411 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.836 -5,71  
Altın Gr. 1.116 1.116 -0,41  
Cumhuriyet 7.609 7.724 5,00  
Tam 7.652 7.722 43,00  
Yarım 3.738 3.778 20,00  
Çeyrek 1.869 1.889 10,00  
Gümüş.Ons 21,88 21,91 0,08  
Gümüş Gr. 13,30 13,32 0,06  
B. Petrol 82,87 82,87 -1,20  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru