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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

09.03.2023 16:51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122292


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CANTE 73,70 124.490.392 % 10,00  
OYAKC 46,88 5.315.807.541 % 10,00  
BASCM 5,94 2.004.271 % 10,00  
SAMAT 23,10 56.027.644 % 10,00  
CMBTN 588,60 85.502.966 % 10,00  
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Dolar 18,9496 18,9530 % 0,07  
Euro 20,0683 20,0747 % 0,45  
Sterlin 22,4919 22,6047 % 0,51  
Frank 20,1343 20,2556 % 0,45  
Riyal 5,0284 5,0537 % -0,03  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.113 1.113 8,29  
Cumhuriyet 7.521 7.635 31,00  
Tam 7.547 7.610 24,00  
Yarım 3.687 3.724 12,00  
Çeyrek 1.843 1.862 6,00  
Seans Raporu 17:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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