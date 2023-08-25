ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
25.08.2023 08:03
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189471
BIST
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12:467.509
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 17,16
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.464
En Yüksek
7.585
12:4626,3938
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 0,6198
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:4628,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,6880
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
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28,6552
En Düşük
27,8188
12:461.634,90
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 50,25
|Açılış
|: 1.634,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:46
|ALFAS
|869,30
|1.092.266.357
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|26.595.220
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|82.667.216
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.762.374.088
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|EGEPO
|23,24
|8.077.504
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.089.269
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.210.691
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|291,70
|6.007.067.193
|% 2,35
|
|KLSER
|105,10
|2.967.161.319
|% -8,37
|
|AKBNK
|29,98
|2.898.742.580
|% -1,45
|
|THYAO
|230,30
|2.846.060.273
|% -0,09
|
|IZENR
|40,60
|2.762.374.088
|% 9,97
|
|YKBNK
|16,56
|2.583.709.109
|% -1,72
|
|ISCTR
|17,79
|2.200.341.156
|% -1,17
|
|TTKOM
|26,76
|2.740.766.558
|% 4,69
|
|SKBNK
|4,01
|402.761.029
|% -1,47
|
|AKBNK
|29,98
|2.898.742.580
|% -1,45
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3709
|26,3938
|% 2,40
|
|Euro
|28,4861
|28,5354
|% 2,47
|
|Sterlin
|33,2990
|33,4660
|% 3,10
|
|Frank
|29,8340
|30,0137
|% 3,04
|
|Riyal
|7,0549
|7,0903
|% 3,24
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,62
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|50,66
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.978
|11.077
|-24,00
|
|Yarım
|5.506
|5.560
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.780
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,59
|20,61
|0,65
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|1,09
|