ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
25.08.2023 08:12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189480
BIST
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12:487.498
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,10
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.464
En Yüksek
7.585
12:4826,4101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,6361
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:4828,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,6812
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:481.634,75
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 50,10
|Açılış
|: 1.634,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:46
|ULAS
|14,19
|26.431.397
|% 10,00
|
|ALFAS
|869,30
|1.092.004.697
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|80.864.005
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.761.804.835
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.191.165
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.066.661
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.050.173
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|293,90
|5.970.777.525
|% 3,12
|
|KLSER
|104,90
|2.961.510.023
|% -8,54
|
|AKBNK
|29,98
|2.893.269.146
|% -1,45
|
|THYAO
|230,40
|2.826.656.987
|% -0,04
|
|IZENR
|40,60
|2.761.804.835
|% 9,97
|
|YKBNK
|16,55
|2.579.252.088
|% -1,78
|
|ISCTR
|17,76
|2.192.889.830
|% -1,33
|
|TTKOM
|26,60
|2.689.832.556
|% 4,07
|
|SKBNK
|4,00
|402.761.029
|% -1,72
|
|AKBNK
|29,98
|2.893.269.146
|% -1,45
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3709
|26,3938
|% 2,40
|
|Euro
|28,4861
|28,5354
|% 2,47
|
|Sterlin
|33,3045
|33,4715
|% 3,11
|
|Frank
|29,8392
|30,0189
|% 3,05
|
|Riyal
|7,0551
|7,0905
|% 3,25
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|51,17
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.982
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.508
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,68
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|1,14
|