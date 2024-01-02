ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2024 11:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231168
BIST
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13:367.579
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 108,88
|Açılış
|: 7.542
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|Önceki Kapanış
|: 7.470
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7.542
En Yüksek
7.601
13:3629,7134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2000
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7179
En Düşük
29,4693
13:3632,7577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0602
|Açılış
|: 32,6500
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|Önceki Kapanış
|: 32,6700
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32,8257
En Düşük
32,5590
13:361.983,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.983,09
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|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:34
|KUYAS
|58,90
|43.777.558
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|623.792.148
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.837.595
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.750.364
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,28
|228.643.209
|% -8,01
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,25
|78.012.361
|% -6,84
|
|NTGAZ
|21,94
|117.543.582
|% -5,02
|
|GUBRF
|169,10
|5.407.484.367
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|3.101.665.238
|% 3,24
|
|YKBNK
|19,77
|1.725.157.953
|% 1,18
|
|EREGL
|41,96
|1.663.841.159
|% 2,34
|
|AKBNK
|36,92
|1.383.621.045
|% 1,10
|
|SKBNK
|4,31
|817.385.191
|% 0,23
|
|EKGYO
|7,07
|723.317.365
|% 2,76
|
|YKBNK
|19,77
|1.725.157.953
|% 1,18
|
|BEGYO
|3,06
|157.920.110
|% 4,79
|
|ISCTR
|23,48
|1.246.431.165
|% 0,51
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,7070
|29,7123
|% 0,67
|
|Euro
|32,7335
|32,7808
|% 0,25
|
|Sterlin
|37,6614
|37,8503
|% 0,61
|
|Frank
|34,9384
|35,1489
|% -0,09
|
|Riyal
|7,9030
|7,9426
|% 0,71
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|13:34
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,02
|24,05
|% 0,66
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|Platin
|996,11
|998,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.107,96
|1.112,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,86
|78,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,83
|2.075,13
|% 0,66
|