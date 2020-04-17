ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 13:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838886
BIST
13:3398.520
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.270,63
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.603
En Düşük
97.601
13:336,8969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0479
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8940
13:337,4695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0638
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4661
13:33375,64
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -8,13
|Açılış
|: 375,63
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.367.991
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|17.100.275
|% 9,99
|
|INFO
|5,19
|14.024.005
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.117.532
|% 9,94
|
|TSPOR
|4,41
|9.892.181
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,41
|7.249.288
|% -5,28
|
|PGSUS
|51,50
|1.122.141.189
|% 3,17
|
|THYAO
|10,54
|536.757.958
|% 3,74
|
|ASELS
|27,42
|432.130.787
|% 2,85
|
|GARAN
|8,54
|415.870.483
|% 3,52
|
|AKBNK
|5,83
|383.925.424
|% 3,19
|
|KARSN
|1,46
|156.233.795
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,67
|71.646.808
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,02
|163.463.076
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,08
|82.834.167
|% 0,93
|
|ECILC
|4,70
|315.323.933
|% -2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5879
|8,6310
|% -0,43
|
|Frank
|7,1054
|7,1482
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8392
|1,8484
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,08
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-8,13
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.468
|-54,80
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-52,60
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,40
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,70
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,10
|
|B. Petrol
|28,54
|28,54
|0,72
|