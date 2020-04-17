ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 13:09
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838887
BIST
13:0298.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 1.884,20
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
13:026,9413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,9073
13:027,5129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0204
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4923
13:02377,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -6,47
|Açılış
|: 377,19
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|19.675.086
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|INFO
|5,19
|13.739.707
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.064.128
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,88
|23.138.109
|% 9,91
|
|TSPOR
|4,41
|9.473.902
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,39
|6.709.658
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,90
|1.065.658.107
|% 3,97
|
|THYAO
|10,53
|478.547.687
|% 3,64
|
|ASELS
|27,30
|407.279.156
|% 2,40
|
|AKBNK
|5,80
|352.913.304
|% 2,65
|
|GARAN
|8,48
|330.401.541
|% 2,79
|
|KARSN
|1,45
|153.763.338
|% 5,07
|
|IHLAS
|0,67
|70.625.553
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|78.358.576
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|145.402.553
|% 2,56
|
|AKBNK
|5,80
|352.913.304
|% 2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5889
|8,6319
|% -0,42
|
|Frank
|7,1079
|7,1507
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8405
|1,8498
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-28,92
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.474
|-49,10
|
|Tam
|2.490
|2.550
|-46,70
|
|Yarım
|1.210
|1.239
|-24,60
|
|Çeyrek
|607
|620
|-12,20
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,33
|28,33
|0,51
|